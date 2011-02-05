Лидеры Евросоюза поддержали санкции против Беларуси

Брюссель.Лидеры Европейского Союза поддержали санкции против Беларуси, введенные решением Совета иностранных дел ЕС 31 января этого года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в выводах, принятых 4 февраля на заседании Европейского Совета.

«Европейский Совет поддержал выводы по Беларуси, принятые Советом иностранных дел ЕС, включая решение о введении ограничительных мер», - указано в документе.

Вместе с тем, лидеры Евросоюза подчеркнули свои обязательства усилить свой диалог с белорусским гражданским обществом.

В выводах Европейского Совета также отмечается, что Совет иностранных дел ЕС будет регулярно переоценивать ситуацию в Беларуси и готов рассмотреть дальнейшие направленные меры во всех областях сотрудничества.

Как сообщал УНИАН, 31 января Совет иностранных дел ЕС ввел ограничения на въезд и заморозил активы 157 высших чиновников Беларуси, причастных, по мнению Европы, к проведению нечестных выборов 19 декабря 2010 года, а также к разгону мирной демонстрации в тот же день в Минске и арестам сотен белорусов.

19 декабря 2010 года в Беларуси состоялись президентские выборы, на которых, по данным Центральной избирательной комиссии страны, победил действующий Президент Александр ЛУКАШЕНКО с поддержкой около 80% голосов избирателей.

Вечером 19 декабря милиция жестоко подавила акции протеста оппозиции, арестовав около 1000 человек, в том числе 7 из 9 альтернативных кандидатов в президенты.