Украина хочет больше денег от Евросоюза

Брюссель.Украина считает, что Европейский Союз должен выделять больше средств для реализации целей Европейской политики соседства.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил посол Украины при ЕС Константин ЕЛИСЕЕВ, выступая 4 февраля на конференции «Собирая широкую Европу после Лиссабонского соглашения» в Брюсселе.

«Мы считаем, что ЕС должен быть способен вознаградить преданность стран-партнеров. Одним из важнейших шагов в этом направлении стало бы значительное увеличение объема ассигнований, которые могли бы быть направлены на техническую поддержку в следующем рамочном бюджете ЕС (2014-2020 года)», - сказал он.

К.ЕЛИСЕЕВ убежден в том, что цели, предусмотренные политикой соседства, должны быть поддержаны соответствующими механизмами и ресурсами.

При этом, по его мнению, выделяемые средства не соответствуют не целям Евросоюза, ни ожиданиям стран-соседей, в частности Украины.

К.ЕЛИСЕЕВ отметил, что целью Европейской политики соседства является создание пояса стабильности и процветания вокруг Евросоюза на базе совместных ценностей и без предвидения дальнейшего возможного развития двусторонних отношений между ЕС и странами-партнерами.

При этом, украинский посол считает, что достижение такой цели возможно с использованием механизмов расширения ЕС, таких как оценка национального законодательства стран-соседей экспертами ЕС, создание программ сближения, увеличение финансовой, экспертной и технической помощи.

«К сожалению, 7 лет Европейской политики соседства доказали недостаток вовлечения ЕС. Мы говорили и встречались много, но в результате имеем экономический спад, Беларусь, Тунис и Египет. Мы имеем тупик на Ближнем Востоке и Южном Кавказе», - сказал К.ЕЛИСЕЕВ.

Посол также отметил, что переговоры, которые ведутся сейчас между Киевом и Брюсселем о соглашении об ассоциации, предполагают, в частности, сближение значительной части законодательства Украины с законодательством Евросоюза.

При этом, по его мнению, этот процесс будет сопоставим с процессом изменения законодательства в странах-кандидатах на членство в ЕС, однако суммы помощи Украине будут значительно меньшими.

«Разные подсчеты показывают, что страны-партнеры по Европейской политике соседства получают от 2 до 4 евро европейской финансовой помощи на душу населения ежегодно. В случае стран-кандидатов цифры достигают 30 евро. Учитывая такой громадный разрыв, как мы можем перенести широкую адаптацию, похожую на ту, через которую проходят страны-кандидаты?», - спросил К.ЕЛИСЕЕВ.

Справка УНИАН. Европейская политика соседства была создана в 2004 году. На сегодня в ней участвуют 16 стран: Азербайджан, Алжир, Армения, Беларусь, Грузия, Египет, Иордания, Израиль, Ливан, Ливия, Марокко, Молдова, оккупированные Палестинские территории, Сирия, Тунис и Украина.