Во Львовскую область благодаря Евро-2012 будет инвестировано более 10 млрд. грн.

Варшава. Более 10 миллиардов гривень будут инвестированы во Львов и Львовскую область благодаря проведению в городе матчей финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сказал председатель Львовской облгосадминистрации Михаил ЦЫМБАЛЮК, который 3-4 февраля принимал участие в Польско-Украинском форуме самоуправления и в Экономическом саммите в Варшаве.

“Львовщина имеет уникальный шанс получить такую сумму денег, которую она еще никогда не получала не только за время независимости, но и до того”, - отметил губернатор.

М.ЦЫМБАЛЮК заметил, что в город и область лишь в прошлом году было вложено почти 3 млрд. грн., что в 10 раз больше, чем в подготовку Евро-2012 в 2009 и 2008 году вместе взятых.

В этом году, сказал он, инвестиции составят 7-8 млрд. грн., из которых около 3 млрд. грн. будут направлены на сооружение и реконструкцию дорог, среди которых - трассы из Киева до пунктов пропуска на границе с Польшей в Шегинях, Краковце и Раве-Русской.

Кроме этого, по его словам, будет реконструирована дорога из Стрыя в Трускавец.

По словам М.ЦЫМБАЛЮКА, около 70% средств на подготовку области к Евро-2012 выделит украинское правительство, а остальные будут профинансированы местной властью и частными инвесторами.

“Это (средства, которые выделяет центральная власть) говорит, как Президент нашего государства, Кабинет министров уделяют внимание Львовщине. Наше задание, чтобы эти средства были использованы эффективно”, - заметил губернатор.

По его словам, средства будут направлены не только на строительство стадиона, реконструкцию аэропорта и дорог в городе и области, но также на закупку новой специализированной техники, в которой нуждается Львовщина.

М.ЦЫМБАЛЮК добавил, что частные инвесторы вложат в подготовку к чемпионату, главным образом, на сооружение гостиничной базы и других объектов сферы обслуживания, по меньшей мере, 500 млн. грн.

Он также заверил, что власть Львовской области выполняет все задания, поставленные в рамках подготовки к Евро-2012, а гостиничная база готова уже на 115% требований УЕФА. “Мы четко выполняем все графики”, - отметил М.ЦЫМБАЛЮК.