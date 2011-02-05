Иностранные инвесторы могут утроить инвестиции во Львовщину – председатель ОГА

Варшава. Иностранные инвесторы могут увеличить инвестиции в Львовскую область после проведения матчей Чемпионата Европы по футболу 2012 года, по меньшей мере, втрое.

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше высказал председатль Львовской облгосадминистрации Михаил ЦЫМБАЛЮК, который 3-4 февраля принимал участие в Польско-Украинском форуме самоуправления и в Экономическом саммите в Варшаве.

Губернатор отметил, что власть Львовской области ожидает значительного увеличения количества туристов после Евро-2012, после чего - значительного роста иностранных инвестиций.

«Собственно, от нашего уровня проведения Евро-2012 зависит, дадим мы толчок (туризму и инвестициям – УНИАН), или нет. Убежден, что да”, - сказал М.ЦЫМБАЛЮК.

«Львовская область занимает 5-6-е место по количеству иностранных инвестиций. Мы надеемся, что в связи с Евро-2012 мы поднимемся на 3-4-е место», - сказал губернатор.

По словам М.ЦЫМБАЛЮКА, уже наблюдается рост заинтересованности зарубежных инвесторов в ведении бизнеса в Украине, в частности, в последующем использовании построенной к Евро-2012 инфраструктуры.

«Предложений есть чрезвычайно много... Мы ожидаем, что, минимум, в 3-4 раза инвестиции возрастут», - сказал председатель Львовской ОГА.