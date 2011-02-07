Эксперт: торговые интервалы на валютном рынке значительно не изменятся

Чтобы у единой европейской валюты были шансы протестировать на текущей неделе, 7 -11 февраля, уровень 1.40, ей нужно было завершить прошлую неделю выше отметки 1.3800, чего она, к сожалению, сделать не смогла. Так откомментировали ситуацию на валютном рынке аналитики Информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, по итогам закрытия достаточно бурной прошедшей недели конкурентам доллара так и не удалось пробить исключительно сильные поддержки, расположенные на уровнях 80.00 по доллар/иене и 0.9300 - по доллар/франку.

Евро/доллар, хоть и оказался ниже, чем неделю назад, все-таки так и не вышел из диапазона 1.35-1.40, фунт/доллар остался в рамках 1.60-1.65. Актуальными данные торговые интервалы останутся и на текущей неделе.

По Великобритании ожидается больше всего различных данных. В первую очередь, стоит отметить решение Банка Англии по процентной ставке, обратить внимание на показатели инфляции производителей, баланса внешней торговли, на цифры по производственному сектору.

Новостей из Америки, напротив, будет не очень много. Интерес будут представлять данные по внешней торговле, а также индекс уверенности потребителей, рассчитываемый университетом Мичигана. Кроме того, на текущей неделе запланировано выступление главы ФРС США Бена Бернанке перед бюджетным комитетом с речью об экономике, занятости и бюджете, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.