ГПУ проверяет информацию о причастности Корнийчука к завладению банковским кредитом
10:46, 07 февраля 2011Финансы
1
Генеральная прокуратура Украины проверяет информацию о причастности бывшего первого заместителя министра юстиции Евгения КОРНИЙЧУКА к незаконному завладению путем мошенничества кредитными средствами иностранного банка в валюте в сумме, эквивалентной 64 млн. грн.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.
Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура 22 декабря 2010 года возбудила уголовное дело в отношении Е.КОРНИЙЧУКА. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия).
Е.КОРНИЙЧУК был задержан 22 декабря, он содержится в Подольском изоляторе временного содержания.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter