ГПУ проверяет информацию о причастности Корнийчука к завладению банковским кредитом

Генеральная прокуратура Украины проверяет информацию о причастности бывшего первого заместителя министра юстиции Евгения КОРНИЙЧУКА к незаконному завладению путем мошенничества кредитными средствами иностранного банка в валюте в сумме, эквивалентной 64 млн. грн.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура 22 декабря 2010 года возбудила уголовное дело в отношении Е.КОРНИЙЧУКА. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия).

Е.КОРНИЙЧУК был задержан 22 декабря, он содержится в Подольском изоляторе временного содержания.