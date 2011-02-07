Генпрокуратура просит прекратить бесконтрольный ввоз товаров на Львовской таможне

Генеральная прокуратура Украины внесла представление председателю Государственной таможенной службы Украины Игорю КАЛЕТНИКУ об устранении нарушений требований таможенного законодательства о должном инженерно-техническом обустройстве зон таможенного контроля, использовании технических и специальных средств на Львовской таможне.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Украины.

Проверка деятельности Львовской таможни, проведенная Генпрокуратурой в декабре 2010 года, обнаружила схему незаконного ввоза на таможенную территорию Украины вне таможенного контроля товаров бытового потребления при содействии служебных лиц таможенного поста "Рава-Русская" Львовской таможни и Львовского пограничного отряда.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело за фактами контрабанды товаров и злоупотребления служебным положением по признакам ч. 1 ст. 201, ч. 3 ст. 364 Криминального кодекса Украины, которое на данный момент находится в производстве Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Как показала проверка, одной из главных причин и условий, способствовавших преступной деятельности, является то, что в пункте пропуска "Рава-Руская" на протяжении двух лет не были внедрены предусмотренные проектом реконструкции системы видеонаблюдения и другие технические системы контроля.

Организованные Генпрокуратурой проверки соблюдения требований законодательства относительно должного инженерно-технического обустройства зон таможенного контроля, использования технических и специальных средств в других регионах засвидетельствовали распространенность аналогичных нарушений, которая способствует совершению коррупционных деяний.

О результатах проверки и принятых мерах проинформировано руководство государства.