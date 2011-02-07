Межбанк: торги по доллару закрылись котировками 7,9550/7,9610 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9555/7,9605, к 12:00 сузился спрэд - 7,9565/7,9595. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9550/7,9610 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2707/0,2710, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2709/0,2710. К закрытию цены снизились до 0,2708/0,2709.

В России курс доллар-рубль понизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,3800 (-0,0500).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3621/1,3623, а к 12:00 упали до 1,3550/1,3552.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8295/10,8385, к 12:00 цены ушли вниз - 10,8225/10,8325. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли минимума - 10,7760/10,7900.