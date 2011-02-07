Ющенко: более важное не допустить влияния извне на НБУ, чем то, кто Нацбанк возглавляет

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что сегодня более важно не допустить влияния извне на Национальный Банк Украины, чем то, кто его возглавляет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам относительно назначения Сергея АРБУЗОВА председателем Национального банка Украины.

В.ЮЩЕНКО согласился, что С.АРБУЗОВ не имеет опыта работы в Национальном банке. «Национальный Банк имеет того председателя, которого он имеет», - сказал он.

В то же время, по словам экс-президента, его больше тревожит, сформированы ли сегодня механизмы, которые препятствовали бы волюнтаристскому режиму управления банком. «Мои ощущения, что таким инструментом НБУ сегодня не владеет, как, кстати, и год назад», - заметил В.ЮЩЕНКО. Он рассказал, что встречался с С.АРБУЗОВЫМ, чтобы изложить свою позицию относительно судьбы банка и гривни. «Мне бы очень хотелось, чтобы руководитель НБУ помнил, что он представляет не государственное учреждение, а национальное», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он подчеркнул, что НБУ должен заботиться об интересах простого человека, бизнеса, государства. Но ни одна из этих сторон не должна иметь монополии на влияние в деятельности банка. В.ЮЩЕНКО подверг критике то, что сегодня в наблюдательном совете банка есть политики, бизнесмены, банкиры. По его словам, это конфликт интересов, и такого нет нигде в мире.

Он рассказал, что говорил председателю НБУ, что тот должен исправить ситуацию, если хочет вернуть банку статус национального. «Институт Национального банка – это не только тема отношения к какой-то персоне. Я убежден, что мы все должны болеть за гривню, она давалась нам очень дорогой ценой», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.