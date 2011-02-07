Всемирный банк намерен предоставить Украине 400 млн. долл. займа на реформу ЖКХ

Всемирный банк намерен в 2012 году предоставить Украине 400 млн. долл. займа на реализацию программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Сильна Україна» со ссылкой на вице-премьер-министра Сергея ТИГИПКО.

Согласно сообщению, принятие решения о выделении займа стало возможным после того, как правительство выполнило все предварительные условия банка: были приняты закон о создании Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг и новая редакция закона о концессиях, которая упрощает приход в жилищно-коммунальную сферу частных инвесторов.

Правительство предполагает использовать заем Всемирного банка для реализации программы реформирования ЖКХ на 2009-2014 годы, согласно которой на модернизацию и ремонт централизованных систем водоснабжения и канализации необходимо 1,42 млрд. грн., теплоснабжения – 2,85 млрд. грн.

«При этом кредитные средства Всемирного банка составят половину необходимых капиталовложений, все остальное – это средства коммунальных предприятий и бюджетные субсидии», – сказал вице-премьер.

По мнению С.ТИГИПКО, этот заем позволит не только модернизировать основные фонды отрасли, но и начать массовую передачу объектов ЖКХ в управление частному бизнесу на основе частно-государственного партнерства. «Мы сможем преодолеть монополизм в отрасли и создать конкурентную среду на рынке жилищно-коммунальных услуг», – отметил он.

Как сообщал УНИАН, Всемирный банк удовлетворен ходом и темпами реализации проекта «Развитие городской инфраструктуры в Украине». Представители ВБ заявили, что если достигнутый прогресс будет продолжаться, то банк готов привлекать муниципалитеты украинских городов и к реализации другой стратегии, которая сегодня разрабатывается. В частности, предусматривается, что один из пунктов стратегии будет касаться реабилитации системы теплоснабжения.

Справка УНИАН. 26 мая 2008 года Международный банк реконструкции и развития (Всемирный банк) и Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины подписали соглашение о предоставлении займа в размере 140 млн. долларов на реализацию проекта «Развитие городской инфраструктуры».

Проект направлен на повышение качества и надежности предоставления услуг путем ряда институционных изменений и реабилитации систем водоснабжения, водоотвода и утилизации твердых отходов, а также улучшения экологической ситуации. Его участниками являются 15 коммунальных предприятий (водоканалов).

Проект осуществляется за счет займа Всемирного банка на условиях 100-процентного кредитования.