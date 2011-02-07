От продажи ОВГЗ в январе в госбюджет поступило 2,8 млрд. грн.

По результатам размещения на первичных аукционах облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в Государственный бюджет Украины в январе 2011 года поступило средств на общую сумму 2,806 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Объем операций по продаже государственных облигаций Украины из портфеля Национального банка Украины в январе составлял 1,2 млрд. грн. по номинальной стоимости. Операции по покупке осуществлялись лишь через механизм двусторонней котировки, в пределах которых было приобретено госбумаг на сумму 0,5 млрд. грн. по номинальной стоимости.

Погашение и уплата дохода по ОВГЗ осуществлялись своевременно и в полном объеме, который с начала года составил 4,018 млрд. грн., в том числе основной долг – 3,169 млрд. грн., уплата дохода - 848,17 млн. грн.