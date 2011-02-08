Золото дешевеет на фоне восстановления мировой экономики

Цены на золото на торгах в понедельник, 7 февраля, незначительно снизились, отразив стремление инвесторов вкладывать средства в более рискованные и высокодоходные активы на фоне улучшения состояния мировой экономики.

Так, апрельский фьючерс на золото в ходе торгов в Нью-Йорке на бирже Comex по итогам понедельника подешевел на 0,1% - до 1348,2 доллара за тройскую унцию, передает Bloomberg.

Давление на цены на металл оказал также рост мировых фондовых рынков. В частности, биржи США закрылись ростом на 0,5-06%, а европейские фондовые рынки повысились на 0,8-1%.

За 2010 год золото подорожало на 30%. Рост стоимости металла был зафиксирован десятый год подряд, что стало самым продолжительным периодом увеличения цены с 1920 года. В последние годы удорожание драгметалла, который рассматривается инвесторами как более надежная альтернатива нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний, было вызвано мировым финансовым кризисом.