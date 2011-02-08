Янукович поручил проверить информацию о невыполнении финобязательств перед миротворцами

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил проверить информацию о невыполнении государством финансовых обязательств перед военнослужащими, которые принимают участие в миротворческих миссиях ООН.

Об этом УНИАН сообщил источник в Администрации президента Украины.

По словам собеседника агентства, президент заявил, что в случае подтверждения этой информации виновные будут привлечены к строгой ответственности.

Как сообщал УНИАН, в 56-м отдельном вертолетном отряде (ОВО) Вооруженных сил Украины, который выполняет задачи в составе миссии ООН в Либерии, считают, что украинское руководство не выполняет некоторых финансовых обязательств и обещаний перед миротворцами.

В частности, в интервью агентству офицер 56-го ОВО на условиях анонимности сказал, что в ноябре 2010 года министром обороны Украины был инициирован вопрос о повышении уровня денежного обеспечения в иностранной валюте украинских миротворцев, согласно которому с 2011 года уровень денежного обеспечения миротворцев должен был увеличиться. Так, по расчетам представителей Департамента финансов Минобороны, после принятия соответствующего постановления правительством офицеры летного состава, которые на сегодня получают около 1350 долларов, получали бы около 3000 долларов, а зарплата военнослужащего-контрактника с 900 долларов должна была вырасти примерно вдвое.

"Вместе с тем, денежное вознаграждение в иностранной валюте миротворческому контингенту остается на прежнем уровне, ведь соответствующий проект постановления не прошел согласования Министерства финансов Украины. Хотя цена вопроса об увеличении зарплаты миротворцам мизерная по сравнению с деньгами, которые поступают в государственную казну от миротворческой деятельности вертолетного отряда", - отметил собеседник агентства.

Также у военных летчиков вызывает непонимание тот факт, что при выполнении миротворческих задач за рубежом, они не получают доплату до 100% от месячного денежного обеспечения, что предусмотрено постановлением Кабинета министров № 889.