Эксперт: на сегодняшних торгах евро попробует прорваться выше уровня 1.36

Несмотря на то, что на рынке сохраняется тенденция покупать доллары, евро и фунт, по мнению аналитиков FOREX CLUB в Украине, снова попробуют отбиться от минимумов: евро прорваться выше 1.36, а фунт – выше 1.6150.

Как отмечают аналитики, для пары доллар/иена и доллар/франк актуальными останутся диапазоны 82.00-83.00 и 0.9500-0.9600, соответственно.

Во вторник экономический календарь не порадует участников рынка интересными релизами, поэтому то, как будут торговаться валютные пары, во многом зависит от политических факторов, а также от ситуации на других рынках, подчеркивают аналитики FOREX CLUB в Украине.