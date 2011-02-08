Темпы инфляции ускорились, но не превысили ожидания – эксперты

Темпы инфляции в январе текущего года ускорились, по сравнению с декабрем (1% за месяц, по сравнению с 0,8%). Однако, данный показатель ниже как ожиданий участников рынка, так и прогнозов экспертов (1,3%). Об этом говорится в обзоре аналитиков ПАО «ИНГ Банк Украина», переданном агентству УНИАН.

По мнению аналитиков, разница показателей инфляции декабря и января отражает наличие

административного контроля цен. Годовая инфляция уменьшилась до 8,2%, по

сравнению с 9,1% в декабре-2010, «таким образом, официальная статистика по-прежнему

отражает тенденции, противоположные фактической динамике инфляции».

«Мы полагаем, что тенденции на мировых товарных рынках, а также повышение тарифов на коммунальные услуги стали основными факторами, определившими динамику инфляции в январе. В частности, рост цен на сахар и зерновые на мировом рынке, а также сезонные факторы оказали соответствующее влияние на динамику цен на продукты питания (1,3%). Наиболее значительный рост цен в прошлом месяце был зафиксирован на фрукты (2,9%), овощи (6,6%) и сахар (2,7%)» - говорится в обзоре банка.

Также отмечается, что повышение тарифов на водоснабжение и водоотвод на 1,2%, а также коррекция тарифов на отопление и горячее водоснабжение (5,7%) в соответствии с тарифами

на газ способствовали росту тарифов на коммунальные услуги на 1,4%. Кроме того, возобновление роста цен на нефть на мировом рынке оказало соответствующее

влияние на стоимость топлива в Украине (+5.4%).

Аналитики банка считают, что отложенная инфляция в 2010 г., а также рост цен на мировых

товарных рынках останутся основными факторами риска ускорения темпов инфляции в ближайшие два месяца. «Предполагаемое повышение тарифов на газ для населения в апреле, а также рост внутреннего спроса также будут способствовать ускорению темпов инфляции в краткосрочной перспективе. Таким образом, мы сохраняем наш прогноз индекса потребительских цен на конец года на уровне 11,3%» - говорится в обзоре.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в январе 2011 года по сравнению с декабрем 2010 года составила 1%, в январе 2011 года по сравнению с январем 2010 года – 8,2%.

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в январе 2011 года против декабря 2010 года составила 0,3%.

Справка УНИАН. Инфляция в Украине в декабре 2010 года по сравнению с ноябрем составила 0,8%, с начала 2010 года (к декабрю 2009 года) – 9,1%.

В январе-декабре 2010 года против января-декабря 2009 года – 9,4%.

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в декабре 2010 года против ноября 2010 года составила 0,6%, за январь-декабрь 2010 года – 7,9%.