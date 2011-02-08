Котировки межбанке к 12:00 составили 7,9565-7,9575 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9560/7,9590, к 12:00 сузился спрэд 7,9565/7,9575 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2721/24, к 12:00 цены снизились 0,2719/20. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 29,2551 (-0,1249).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3640/42, а к 12:00 понизились 1,3604/06. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками - 10,8565/10,8625, к 12:00 цены ушли вниз 10,8220/10,8290.