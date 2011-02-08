Кабмин предлагает поручить Минэкономразвития вопросы государственно-частного партнерства

Правительство предлагает назначить Министерство экономического развития и торговли уполномоченным органом по вопросам государственно-частного партнерства в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, соответствующий проект Указа Президента Украины «О назначении уполномоченного органа по вопросам государственно-частного партнерства в Украине» разработан правительством.

Определение органа, который будет представлять государство в стратегическом сотрудничестве с частным бизнесом, создает организационную подпочву для согласованной реализации государственной политики в сферах ценообразования, инвестиционной деятельности, поддержки отечественного товаропроизводителя как на внутреннем, так и на внешних рынках, считают в правительстве.