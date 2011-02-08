НБУ надеется, что законопроект о валютном регулировании будет рассмотрен на этой неделе

Национальный банк Украины надеется, что законопроект №0925 о валютном регулировании будет рассмотрен Верховной Радой на текущей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор юридического департамента НБУ Виктор НОВИКОВ сегодня в ходе круглого стола.

По его словам, законопроектом предусматривается урегулирование расчетов по экспортно-импортным операциям, система хеджирования валютных рисков и т.д.

Планируется, что в случае принятия и вступления в силу этого закона, он будет заменять ныне действующий Декрет о валютном регулировании.

Кроме того, В.НОВИКОВ заявил, что «есть определенное противодействие» в прохождении в Верховной Раде законопроекта касательно защиты прав кредиторов.

Кроме того, представитель Нацбанка отметил, что регулятор отслеживает законодательные инициативы депутатов, которые могут нарушить правовое равновесие в отношениях кредитора и заемщика.