В Киеве проходит очередной раунд переговоров о свободной торговле с ЕС

Сегодня в Киеве начался очередной, 15-й раунд переговоров о создании зоны свободной торговки между Украиной и Европейским Союзом

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве экономического развития и торговли.

Переговоры планируется завершить до 11 февраля.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ предложил поэтапно подписывать соглашение о зоне свободной торговли с ЕС.

По его мнению, 90% согласованных позиций по соглашению могут быть подписаны на первом этапе, а остальные 10% позиций, по которым переговоры необходимо продолжить, могут быть подписаны позже дополнительным договором.

Напомним, что руководство Украины выступает за скорейшее завершение переговоров о ЗСТ с Евросоюзом.

«Мы очень заинтересованы, чтобы уже в 2011 году завершить и подписать такое соглашение с Европейским Союзом», - заявил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 28 января.

Однако, по прогнозам экспертов, если документ будет готовиться как единое соглашение, то его обсуждение и принятие может затянуться, минимум, до конца 2011 года.