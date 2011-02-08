Правительство утвердило Порядок проведения невыездных документальных проверок

Кабинет министров Украины своим постановлением №71 от 2 февраля утвердил Порядок проведения таможенными органами невыездных документальных проверок.

Согласно утвержденному Порядку, проверка проводится после пропуска товаров и транспортных средств через таможенную границу Украины.

Проверка проводится в случае: выявления признаков, свидетельствующих о возможном нарушении налогового законодательства по результатам анализа электронных копий таможенных деклараций, информации, касающейся товаров, таможенное оформление которых завершено, полученной от субъектов внешнеэкономической деятельности и производителей таких товаров, из Интернета, научной литературы, заключения аккредитованных в соответствии с законодательством экспертов и т.п. Кроме того, в случае поступления от уполномоченных органов иностранных государств документально подтвержденной информации о неподтверждении подлинности поданных таможенному органу документов относительно товаров, таможенное оформление которых завершено, недостоверность сведений, которые в них содержатся, а также запросов о предоставлении информации о внешнеэкономических операциях, которые осуществлялись при участии субъектов внешнеэкономической деятельности – резидентов Украины.

Проверка проводится на основании письменного распоряжения руководителя таможенного органа или лица, его замещающего.

Проверка проводится должностными лицами таможенного органа в помещении такого органа при условии направления налогоплательщику заказным письмом с уведомлением о вручении или личным вручением ему или его уполномоченному представителю под расписку письменного уведомления о дате начала и месте проведения проверки.

Присутствие налогоплательщика при проведении проверки необязательно.

Продолжительность проведения проверки определяется соответствующим приказом таможенного органа и может продолжаться с учетом обстоятельств, возникающих в ходе ее проведения.

По результатам проверки составляется соответствующий акт в двух экземплярах, подписывается должностными лицами таможенного органа, которые ее проводили, и налогоплательщиком.

Порядок оформления результатов проверки устанавливается Гостаможслужбой.

Решение относительно правильности определения заявленных в таможенных декларациях кодов товаров согласно УКТВЭД (Украинский классификатор товаров внешнеэкономической деятельности – УНИАН), их таможенной стоимости и страны происхождения, оснований для освобождения от налогообложения и т.п. отдельными документами не оформляются, а указываются в акте о проведении проверки.

Информация, содержащаяся в акте о проведении проверки, не подлежит разглашению, кроме случаев, установленных законодательством.