Глава ГНСУ: в Украине будет создан единый национальный офис по работе с крупным бизнесом

В Украине в ходе реформирования налоговой системы будет создан единый национальный офис по работе с крупным бизнесом.

Об этом сказал председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Виталий ЗАХАРЧЕНКО в ходе встречи с представителями Европейской Бизнес Ассоциации, сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ.

«Важным шагом реформирования налоговой системы станет создание единого национального офиса по работе с крупным бизнесом, что будет способствовать росту налоговых поступлений в бюджет», - сказал В.ЗАХАРЧЕНКО.

По его словам, в основу работы налоговой службы будут заложены новые принципы, а именно - бесконтактное предоставление услуг гражданам.

«Мы меняем формат общения с бизнесом, превращаем его в реально, а не декларативно доверчивый. Открытость информации о деятельности со стороны предпринимателей и предупреждения о существующих рисках со стороны налоговой - необходимые условия цивилизованного общения, что позволит предотвратить негативные последствия деятельности и увеличит налоговую отдачу предпринимательства», - отметил глава ГНС Украины.

Напомним, Европейская Бизнес Ассоциация объединяет более 800 европейских, украинских и международных компаний.