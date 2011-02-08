S&P отозвало рейтинги Одессы

Служба кредитных рейтингов Standard & Poor`s подтвердила долгосрочный кредитный рейтинг «ССС+» и рейтинг по национальной шкале «uaBB», присвоенные Одессе, основываясь на доступной в настоящее время информации, после чего отозвала рейтинги. Прогноз по рейтингам на момент отзыва — «негативный».

Об этом говорится в сообщении Standard & Poor`s, переданном агентству УНИАН.

«Мы отзываем рейтинги Одессы, поскольку не получаем от администрации города достаточной и своевременной информации, необходимой для дальнейшего мониторинга рейтингов», - говорится в сообщении.

В сообщении указывается, что на момент отзыва рейтинги были основаны на базовом сценарии, отражавшем мнение о том, что город, вероятно, столкнется с пиком расходов на обслуживание и погашение долга до 20% текущих доходов в 2012 г. Рейтинги также отражали слабую ликвидность, низкую финансовую гибкость и предсказуемость вследствие неразвитости системы межбюджетных отношений.

Положительное влияние на уровень рейтингов оказывало положение Одессы как важного экономического и логистического центра на юге Украины.