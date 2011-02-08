Межбанк: торги по доллару закрылись котировками 7,9550/7,9600 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9560/7,9590, к 12:00 сузился спрэд – 7,9565/7,9575. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9550/7,9600 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2721/0,2724, к 12:00 цены снизились до 0,2719/0,2720. К закрытию цены снизились до 0,2720/0,2721. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,2600 (-0,1200).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3575/1,3665. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,8565/10,8625, к 12:00 цены ушли вниз – 10,8220/10,8290. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне поднялись до 10,8540/10,8670.