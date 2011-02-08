НБУ: рост инфляции на 1% в январе определялся в основном небазовой инфляцией

Рост индекса потребительских цен (ИПЦ) в январе на 1% (8,2% – в годовом измерении) определялся в основном небазовой инфляцией (0,8 п.п. – вклад в изменение ИПЦ).

Об этом сообщается в аналитическом обзоре «Экспресс-анализ инфляции, январь 2011 года», размещенном на сайте Национального банка Украины.

При этом сообщается, что небазовая инфляция в январе (1,8% – изменение за месяц, 9,5% – в годовом измерении) была обусловлена, во-первых, повышением цен на сырые продукты (1,7% – изменение за месяц, 0,4 п.п. – вклад в изменение ИПЦ) в основном за счет сезонного подорожания овощей и фруктов (6,6% и 2,9% соответственно). При этом сезонно скорректированные цены на сырые продукты в январе снизились на 1,3% (сезонный фактор – 3 п.п.). Во-вторых, небазовая инфляция в январе была обусловлена ростом административных цен на 1,7% (0,3 п.п. – вклад в изменение ИПЦ, 13,3% – в годовом измерении) в основном за счет повышения цен на горячую воду и отопление (5,7% – рост в январе) и в-третьих, повышением цен на топливо на 5,4% (0,1 п.п. – вклад в изменение ИПЦ, 14,7% – в годовом измерении) под влиянием повышения акцизов на топливо с 132 до 182 евро/тонна и роста цен на нефть на мировых товарных рынках.

Также сообщается, что рост базового ИПЦ (0,3% – за месяц, до 7,3% – в годовом измерении) произошел за счет повышение цен на продукты питания с высокой степенью обработки (0,5%) и роста цен на услуги, не регулируемые административно (0,2%).

При этом отмечается, что стабильность курса гривни к иностранным валютам способствовала замедлению узкого базового ИПЦ до 0,1% (2,3% – в годовом измерении).

Кроме того, Нацбанк сообщает, что в январе т.г. продолжилось замедление промышленной инфляции в годовом измерении до 18% (1,3% – изменение за месяц).

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в январе 2011 года по сравнению с декабрем 2010 года составила 1%, в январе 2011 года по сравнению с январем 2010 года – 8,2%.

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в январе 2011 года против декабря 2010 года составила 0,3%.

Справка УНИАН. Инфляция в Украине в декабре 2010 года по сравнению с ноябрем составила 0,8%, с начала 2010 года (к декабрю 2009 года) – 9,1%. В январе-декабре 2010 года против января-декабря 2009 года – 9,4%.

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в декабре 2010 года против ноября 2010 года составила 0,6%, за январь-декабрь 2010 года – 7,9%.