Иностранные банки предлагают сократить количество украинских банков и выселять должников

Форум ведущих международных финансовых учреждений, созданный банками с иностранным капиталом, обнародовал на своем сайте (www.flifi.org.ua) методологические рекомендации под названием «Как восстановить кредитование».

Согласно выводам представителей Форума, «существующая банковская система Украины очень неоднородна», поскольку «уровень концентрации ведущих игроков остается достаточно низким».

«Из-за отсутствия гибкого подхода регулятора к необходимости рыночной консолидации банки продолжают создавать собственные внутренние франшизы путем органичного роста (новые клиенты, новые отделения, новый персонал). Операции по слиянию или поглощению при участии других банков (в том числе неплатежеспособных банков) не стоят в повестке дня основных или региональных игроков рынка. В результате неоднородность банковской системы негативно сказывается на доверии вкладчиков, а крах мелких банков может вызвать цепную реакцию в пределах всей системы», - говорится в рекомендациях.

Учитывая вышесказанное, Форум ведущих международных финансовых учреждений выступил с инициативами перед НБУ относительно увеличения требований к капиталу банков. Благодаря таким мероприятиям иностранные банки предлагают сократить количество действующих в Украине малых и средних банков. Как отмечается в рекомендациях Форума, «мы также рекомендуем Национальному банку дополнительно усилить требования к капиталу для банков, то есть установить более строгий контроль за соблюдением банками норм капитала, а также дополнительно усилить требование относительно размера регулятивного капитала: до 20 млн. евро (более 200 млн. грн.) - до 31 декабря 2011 г.; до 30 млн. евро (более 300 млн. грн.) - до 31 декабря 2012 г.».

Представители Форума так объяснили свои рекомендации: «Национальному банку следует стимулировать банковскую консолидацию в форме совершенствования нормативных актов с целью облегчения процесса слияния, а также путем усиления требований к капиталу банков». Мотивируя свои инициативы, представители Форума отмечают, что «сокращение количества банков приведет к значительному сокращению расходов и повышению качества целесообразного надзора в банковском секторе».

Кроме этого, Форум ведущих международных финансовых учреждений предлагает Нацбанку как можно быстрее «решить вопрос досрочного исключения депозитов», «снять полное запрещение на кредитование в иностранной валюте», «внедрить эффективный порядок выселения должника, несовершеннолетних детей и других жителей имущества, которое находится в ипотеке, в случае, если банк конфискует такое имущество».

Как известно, НБУ в прошлом году выдал скандально известное Постановление № 273 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины», которой обязал банки, которые имеют регулятивный капитал меньше, чем 120 млн. грн., увеличить его к этому размеру до 1 января 2012 года.

Однако Окружной административный суд Киева своим постановлением от 7 декабря в 2010 г. удовлетворил иск банков-членов АУБ и признал это постановление недействительным.

Вместе с тем, при поддержке НБУ в Верховную Раду подан законопроект № 0884 “О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно регуляции деятельности банков)”, каким требование к капиталу банков поднимается до 500 млн. грн. (свыше 45 млн. евро).

Как отметил по этому поводу глава НБУ Сергей Арбузов в письме к председателю парламентского Комитета по вопросам финансов и банковской деятельности Александра Пеклушенко: «Принятие проекта Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно регуляции деятельности банков)», регистрационный № 0884, является одним из обязательств Украины, предусмотренных Меморандумом об экономической и финансовой политике, заключенным в рамках общей с Международным валютным фондом программы «Стенд-бай» и системным проектом Мирового банка «Вторая программная ссуда на реабилитацию финансового сектора» (Письмо от 22.12.2010 г. № 18-119/6634-23315).

***Форум ведущих международных финансовых учреждений (www.flifi.org.ua) создано в 2010 г. девятью банками с иностранным капиталом: Райфайзен Банк Аваль, Укрсоцбанк, Уникредит Банк, Платинум банк, Креди Агриколь, ОТП Банк, Ситибанк, ИНГ Банк, Правекс-банк. Среди своих целей Форум называет представительство в государственных органах интересов членов Форума и развитие финансовой системы Украины, ориентированной на западные стандарты организации и профессионализм. Форум тесно сотрудничает с Американской Торговой Палатой в Украине, представительствами МВФ и Мирового банка в Украине и другими заграничными организациями.