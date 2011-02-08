В Херсонской области подорожали овощи

В Херсонской области в январе текущего года больше всего подорожали овощи и продукты переработки зерновых, а подешевели – животные жиры, сыры и творог.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Херсонской области.

Согласно сообщению, на потребительском рынке региона в январе 2011 года цены на продукты питания и безалкогольные напитки в целом выросли на 1,5% по сравнению с декабрем 2010 года.

Больше всего подорожали на овощи – на 6,5%, фрукты – на 3,3%, подсолнечное масло – на 3,1%, хлебопродукты – на 1,4%, сахар – на 1,4%, молоко – на 1,1%. В целом продукты переработки зерновых подорожали на 5,4%. Также выросли в цене безалкогольные напитки – на 0,9%, рыба и продукты из рыбы – на 0,8%, хлеб – на 0,6%, мясо и мясные продукты – на 0,4%.

В то же время подешевели животные жиры – на 3,9%, сыры и творог – на 0,5%.

Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 0,4%.

Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива, выросли на 2,5% за счет повышения стоимости горячей воды и отопления на 9,9%, сжиженного газа на 8,9%, канализации на 3,2% и водообеспечения на 1,2%.

Рост цен в транспортной сфере на 2,1% обусловлен подорожанием топлива и масел на 4,2%. Также выросла стоимость пассажирских железнодорожных и автомобильных перевозок – на 1,3% и 1% соотвественно.

Справка УНИАН. Индекс потребительских цен в Херсонской области в январе 2011 года составил 101,2%.