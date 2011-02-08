Инфляция в 2011 году достигнет 10% - эксперт

Потребительская инфляция в Украине в 2011 году достигнет 10%.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Александр ЛОЗОВОЙ.

По его мнению, «основными факторами роста цен должны стать административное повышение цен на коммунальные услуги для населения и риск дефицита предложения на основных продовольственных рынках». Кроме этого, считает аналитик, инфляция цен производителей в размере 18% в 2010 году должна оказать давление на потребительскую инфляцию в этом году.

По прогнозам А.ЛОЗОВОГО, «несмотря на текущее ослабление потребительской инфляции по сравнению с прошлым годом, тренд изменит направление к концу первого полугодия т.г.». Ослабление же потребительской инфляции в январе этого года вызвано четырьмя месяцами дефляции в середине прошлого года, подчеркнул аналитик.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в январе 2011 года по сравнению с декабрем 2010 года составила 1%, в январе 2011 года по сравнению с январем 2010 года – 8,2%.

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в январе 2011 года против декабря 2010 года составила 0,3%.

Справка УНИАН. Инфляция в Украине в декабре 2010 года по сравнению с ноябрем составила 0,8%, с начала 2010 года (к декабрю 2009 года) – 9,1%.

В январе-декабре 2010 года против января-декабря 2009 года – 9,4%.

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в декабре 2010 года против ноября 2010 года составила 0,6%, за январь-декабрь 2010 года – 7,9%.