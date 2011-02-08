Фонд Блейзера: объем иностранных инвестиций в Украину в 2011 может составить 7 млрд. долл.

Международный фонд Блейзера прогнозирует объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину в 2011 году в размере 7 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в беседе с журналистами исполнительный директор фонда Олег УСТЕНКО.

По его словам, в текущем году объем ПИИ в Украину составит около 7 млрд. долл. против 5,5 млрд. долл. в 2010 году. «Мы ожидаем определенный прирост, но предполагаем, что структура ПИИ будет изменена. Если в прошлом году порядка 60% ушло в финансовый сектор, в этом году мы бы не ожидали больше 40%. Значит, 60% пойдет на реальный сектор и на услуги», – сказал О.УСТЕНКО.

При этом он отметил, что основными инвестиционными донорами останутся, как и в прошлом году, Кипр, Россия и Германия.

По оценкам О.УСТИНОВА, порядка 10-15% от ПИИ в реальный сектор могут быть направлены в сельское хозяйство. «В целом в сельское хозяйство в этом году (будет направлено – УНИАН) порядка 400 млн. долл.», – отметил он.