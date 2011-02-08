Ликвидирована должность Правительственного уполномоченного по антикоррупционной политике
18:14, 08 февраля 2011Финансы
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Кабинет Министров Украины ликвидировал должность заместителя министра Кабинета Министров – Правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики.
Соответствующее распоряжение от 7 февраля № 86 обнародовано на правительственном портале.
Как сообщал УНИАН, в марте 2010 года правительство Николая АЗАРОВА ввело должность заместителя министра Кабинета Министров – Правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики.
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