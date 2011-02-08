В перуанских Андах нашли новые запасы золота и серебра

В перуанских Андах в начале февраля были обнаружены новые запасы золота и серебра.

Как говорится в пресс-релизе Министерства энергетики и горной промышленности Перу, месторождение находится в 850 километрах от Лимы, рядом с городом Кахабамба (Cajabamba).

Запасы нового месторождения оцениваются в 1,34 миллиона унций золота и 33,3 миллиона унций серебра. Одна унция серебра на мировом рынке сейчас стоит около 30 долларов, а золота - больше 1300 долларов. Тройская унция весит чуть больше 31 грамма.

Перу занимает первое место в мире по добыче золота и входит в десятку крупнейших производителей в мире, передает Лента.ру. При этом в последние десятилетия производство в Перу резко выросло: если в 1992 году оно составляло только около 20 тонн, то к середине 2000-х достигло 170 тонн.

Для сравнения, в России в 2010 году, согласно данным Союза золотопромышленников, добыли 175,2 тонны золота.

Сообщение об обнаружении новых запасов золота последовало во время повышенного инвестиционного спроса на драгоценные металлы: все больше инвесторов вкладываются в золото, серебро и платину на фоне нестабильности на валютном рынке.