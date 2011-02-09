Цена золота достигла 2-недельного максимума

Цена золота на торгах во вторник, 8 февраля, достигла двухнедельного максимума после повышения процентных ставок Народным банком Китая с целью сдерживания инфляции.

Так, апрельский фьючерс на золото в Нью-Йорке на бирже Comex подорожал на 1,2% - до 1364,1 доллара за тройскую унцию, передает Bloomberg.

Китайский центробанк принял решение повысить с 9 февраля резервные требования по годовым кредитам и депозитам в национальной валюте на 0,25 процентного пункта. Базовая ставка по годовым кредитам составит 3%, по депозитам - 6,06%. Эксперты опасаются, что повышение Китаем процентных ставок с целью сдерживания инфляции может негативно отразиться на тех странах, которые полагаются на рост экономик развивающихся стран.

За 2010 год золото подорожало на 30%. Рост стоимости металла был зафиксирован десятый год подряд, что стало самым продолжительным периодом увеличения цены с 1920 года. В последние годы удорожание драгметалла, который рассматривается инвесторами как более надежная альтернатива нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний, было вызвано мировым финансовым кризисом.