Госкомпредпринимательства предлагает создать областные разрешительные центры

Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства предлагает расширить сеть разрешительных центров, создав их в областных государственных администрациях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госкомпредпринимательства, соответствующий законопроект, разработанный Комитетом, обнародован на его официальном сайте для обсуждения и внесения предложений.

"Создание областных разрешительных центров и внедрение в них должности государственного администратора позволит существенно оптимизировать и упростить получение документов разрешительного характера, выдача которых осуществляется исключительно на уровне областей. Также благодаря им предприниматели смогут сэкономить время и деньги при прохождении разрешительных процедур ", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что существующие разрешительные центры доказали свою эффективность. "Благодаря их работе сокращены сроки получения разрешительных документов и уменьшены расходы предпринимателей. Поэтому сейчас они выступают за создание разрешительных центов и на областном уровне", - утверждают в Госкомпредпринимательства.

Предложения и замечания к законопроекту можно направлять по электронному адресу: makovsky@dkrp.gov.ua, добавляет пресс-служба.

Справка. Разрешительный центр - это рабочий орган исполкома городского совета города областного и/или республиканского Автономной Республики Крым значения, районной и районной в городах Киеве и Севастополе государственных администраций, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций, в котором представители местных разрешительных органов и государственный администратор действуют по принципу организационного единства по выдаче документов разрешительного характера, переоформления, выдачи дубликатов, аннулированию документов разрешительного характера.