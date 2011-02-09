Заработала система разъяснения вопросов по госзакупкам по электронной почте

С целью улучшения взаимодействия уполномоченного органа в сфере государственных закупок с общественностью на официальном веб-сайте Министерства экономического развития и торговли Украины в рубрике «Государственные закупки» создана новая подрубрика «Диалог с общественностью».

Как сообщили УНИАН в Департаменте государственных закупок и государственного заказа Минэкономразвития, такая подрубрика вводится с целью предоставления уполномоченным органом методологической помощи субъектам сферы государственных закупок.

«Внедрение рубрики направлено на оперативное и профессиональное решение проблемных вопросов, которые возникают во время проведения закупок за государственные средства», – сказано в сообщении департамента.

Информацию относительно проблемных вопросов и предложения по усовершенствованию работы уполномоченного органа в сфере госзакупок можно посылать на е-mail: shymko@me.gov.ua, kovtun@me.gov.ua