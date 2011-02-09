Торги на межбанке сегодня открылись котировками 7,9565-7,9610 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9565/7,9610 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2714/17, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,8580/10,8670. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар практически не изменились – 1,3647/49 (вторник — 1,3640/42).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.