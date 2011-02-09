Украине придется годами рассчитываться за долги предыдущей власти - Азаров

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что Украине придется годами рассчитываться за долги, взятые при предыдущей власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время заседания Кабинета министров Украины.

«В долги бросили Украину они, а рассчитываться сегодня - налогоплательщикам. И рассчитываться нужно будет еще годами. Следовательно, вся разговоры о том, что за 10 месяцев можно преодолеть последствия деятельности предшественников и забыть о них, - глупости. Мы годами еще будем преодолевать последствия бездумной популистской политики», - сказал Н.АЗАРОВ.