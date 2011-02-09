Средняя ставка заимствований правительства составляет 7,7% - Азаров

На сегодняшний день средняя ставка финансовых заимствований, которое осуществляет правительство, составляет 7,7%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил на заседании Кабинета министров Украины.

«Сегодня средневзвешенная ставка заимствований составила 7,7% - более чем в 3 раза ниже, чем январе 2010 года, когда она достигала 22%, а иногда и 30%», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, государственный и гарантированный государством долг Украины в 2010 году вырос на 37%, за декабрь вырос на 3,9% – до 54,289 млрд. долл. на 31 декабря 2010 года (на 31 декабря 2009 года – 52,264 млрд. долл.).

Предельный размер государственного долга на 31 декабря 2011 год в проекте Государственного бюджета на 2011 год заложен в размере 375,643 млрд. грн.