Кабмин с начала года потратил 6,2 млрд. грн. на обслуживание и погашение госдолга

С начала текущего года до 8 февраля правительство Украины потратило на обслуживание и погашение государственного долга около 6,2 млрд. грн., из них 2 млрд. грн. - в феврале.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на заседании Кабинета министров Украины.

Он подчеркнул, что Украина «аккуратно» выполняет свои обязательства перед кредиторами по погашению и обслуживанию долга.

При этом Н.АЗАРОВ отметил, что выплаты по госдолгу в 2011 году сопоставимы с дотацией Пенсионного фонда и в полтора раза больше объема субвенций, выделяемых семьям с детьми за год.

«Для сравнения, за 2010 год субвенции по предоставлению льгот и жилищных субсидий на оплату электроэнергии, газа и услуг тепло- и водоснабжение составили 5,1 млрд. грн.», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что именно необходимость выплаты долгов не позволяет правительству повышать пенсии, размеры социальной помощи и зарплаты более быстрыми темпами. «Вот цена авантюрной политики прошлой власти. В долги бросили страну они, а рассчитываются сегодня налогоплательщики. И рассчитываться надо будет еще годами. И вся болтовня, что за 10 месяцев можно преодолеть последствия деятельности предшественников и забыть о них, - бессмысленна. Мы годами еще будем преодолевать последствия бездумной популистской политики», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, по информации, размещенной на официальном сайте Министерства финансов Украины, государственный и гарантированный государством долг Украины в 2010 году вырос на 37%, за декабрь вырос на 3,9% – до 54,289 млрд. долл. на 31 декабря 2010 года (на 31 декабря 2009 года – 52,264 млрд. долл.).

По состоянию на 31 декабря 2010 года, государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 432 млрд. 235,410 млн. грн. или 54 млрд. 289,336 млн. долл. США, в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг – 276 млрд. 745,56 млн. грн. (64,03% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 34 млрд. 759,607 млн. долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 155 млрд. 489,849 млн. грн. (35,97%) или 19 млрд. 529,73 млн. долл.

Государственный долг Украины составлял 323 млрд. 475,2 млн. грн. (74,84%) или 40 млрд. 628,911 млн. долл.

В сообщении отмечается, что статьей 10 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» установлен предельный размер государственного долга Украины в размере 315 млрд. 715,9 млн. грн.

Превышение фактического объема государственного долга над предельным на 7 млрд. 759,3 млн. грн. в Минфине объясняют осуществлением государственных заимствований в соответствии со статьей 25 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» и постановлением Кабинета министров Украины от 12.05.2010 г. № 368 «О выпуске облигаций внутреннего государственного займа для возмещения сумм налога на добавленную стоимость».