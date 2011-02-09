Межбанк: торги по доллару закрылись котировками 7,9560/7,9620 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9565/7,9610, к 12:00 сузился спрэд - 7,9575/7,9585. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9560/7,9620 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2714/0,2717, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2714/0,2715. К закрытию цены не изменились.

В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,3200 (+0,0600).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3615/1,3660.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8580/10,8670, к 12:00 цены понизились - 10,8525/10,8600. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись - 10,8515/10,8655.