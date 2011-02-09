Кинах: необходимо пересмотреть методику расчета инфляции и социальных показателей

Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолий КИНАХ считает, что в Украине необходимо пересмотреть методику расчета инфляции и социальных показателей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УСПП.

По мнению А.КИНАХА, несовершенные методы расчета индекса потребительских цен, стоимости потребительской корзины и других социальных показателей содержат в себе существенные риски: они не отражают реальную социально-экономическую ситуацию, приводят к потере понимания объективных процессов в стране, осложняют принятие необходимых решений и адекватных оперативных мер.

«Если и дальше так будет продолжаться, то дистанция между богатыми и бедными будет увеличиваться, будет увеличиваться отрыв Украины от развитых стран мира. Все это может привести к углублению общественного противостояния, потере контроля над социальными процессами со стороны государства», - отметил А.КИНАХ.

Учитывая мировые тенденции, считает президент УСПП, Украине нужен «более комплексный, объективный, профессиональный и деполитизированый» подход к оценке параметров и тенденций изменения стоимости уровня жизни людей по отношению к динамике цен и тарифов.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины изучает вопрос расхождения данных Государственного комитета статистики и Государственной инспекции по контролю за ценами по ценам на продукты питания.