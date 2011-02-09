Кабмин хочет отменить защиту товаров и документов голографическими элементами

Кабинет министров предлагает отменить защиту товаров и документов голографическими защитными элементами как не отвечающую законам Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, сегодня на заседании правительство приняло постановление, которым признало утратившими действие ряд актов Кабинета министров по вопросам защиты документов и товаров голографическими защитными элементами.

Как сообщил министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, принимая такое решение, Кабмин исходил из того, что законами Украины не урегулирована обязательность применения голографической защиты документов и товаров. Голографическая защита была введена указами Президента Украины, а также постановлениями Кабмина, которые были изданы в соответствии с указанными актами главы государства.

Вместе с тем, отметил министр юстиции, согласно статье 19 Конституции Украины, органы государственной власти, их должностные лица обязаны действовать исключительно на основе, в рамках полномочий и способом, предусмотренными Конституцией и законами Украины.

А.ЛАВРИНОВИЧ сообщил, что Кабинет министров будет рекомендовать главе государства признать утратившими действие некоторые указы Президента Украины по вопросам защиты документов и товаров голографическими защитными элементами. В частности, статью 1 и абзацы первый и второй статьи 3 Указа Президента Украины от 15 ноября 2000 года № 1239 “О защите документов и товаров голографическими защитными элементами”; а также Указ Президента Украины от 7 марта 2006 года № 203 “О признании утратившим действие Указа Президента Украины от 15 ноября 2000 года № 1239”.

Постановление Кабмина, которым признаются утратившими действие правительственные акты по вопросам защиты документов и товаров голографическими защитными элементами, вступит в силу одновременно с утратой действия указов Президента Украины.

По словам министра юстиции, предусматривается, что принятие таких решений вернет ситуацию в правовое поле. Кроме того, отмена обязательной голографической защиты уменьшит финансовую нагрузку на субъекты хозяйствования, которые сегодня применяют голографическую защиту документов и продукции в обязательном порядке.