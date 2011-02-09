«Нафтогаз Украины» объявил тендер на проведение аудита финотчетности за 2010 год

НАК «Нафтогаз Украины» объявила тендер на проведение аудита финансовой отчетности компании за 2010 год, составленной по международным стандартам.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, участники конкурса должны предоставить залог в размере 250 тыс. грн.

Компания также объявила о проведении тендера на аудит показателей кассового дефицита, движения денег компании для квартального предоставления информации представительству Международного валютного фонда (МВФ). От участников этого тендера требуется залог в размере 13,2 тыс. грн.

Заявки для участия в двух конкурсах принимаются до 10 марта 2011 г.

Кроме того, «Нафтогаз Украины» также запросил ценовые предложения на предоставление услуг экспертной оценки ценных бумаг, которые принимаются до 24 февраля т.г.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.