Кабмин выделил 15 млн. грн. на ликвидацию последствий стихийного бедствия на Закарпатье

Кабинет министров Украины выделил Закарпатской областной государственной администрации 15 млн. грн. для проведения безотлагательных мероприятий по ликвидации последствий стихийного бедствия, которое произошло 7-9 декабря 2010 года на территории Закарпатской области.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, соответствующее распоряжение правительство приняло на заседании 9 декабря.

Средства выделены из резервного фонда государственного бюджета.