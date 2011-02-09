Кабмин выделил 15 млн. грн. на ликвидацию последствий стихийного бедствия на Закарпатье
18:08, 09 февраля 2011Финансы
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Кабинет министров Украины выделил Закарпатской областной государственной администрации 15 млн. грн. для проведения безотлагательных мероприятий по ликвидации последствий стихийного бедствия, которое произошло 7-9 декабря 2010 года на территории Закарпатской области.
Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, соответствующее распоряжение правительство приняло на заседании 9 декабря.
Средства выделены из резервного фонда государственного бюджета.
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