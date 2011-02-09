Путин: бюджет России в 2010 году на 50% состоял из поступлений от нефтегазовой отрасли

Бюджет России в 2010 году на 50% состоял из поступлений от нефтегазовой отрасли.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал на совещании «Об итогах деятельности топливно-энергетического комплекса Российской Федерации в 2010 году и задачах на 2011 год».

«Что касается казны, то мы с вами хорошо знаем вклад энергетики в бюджет. Так вот, в 2010 году, по предварительным расчётам, поступления от нефтегазовой сферы составили более 4,1 трлн. Рублей (около 136 млрд. долл.), что составляет около, а может быть, даже чуть больше 50% всех поступлений в бюджет», - сказал В.ПУТИН.

Он сообщил, что в 2010 году в России увеличилась добыча нефти и газа.

В частности, по газу прирост добычи составил почти 12%.

«Что касается нефти, то мы впервые вышли на уровень добычи 505 млн. т в год, и это самый лучший показатель в мире: Россия сегодня занимает 1-е место в мире по добыче», - сказал В.ПУТИН.

По его словам, это как раз тот оптимальный объём, который покрывает и внутренние, и экспортные потребности. По его словам, в такой уровень добычи нефти Россия должна удерживать в предстоящие годы.

Российский премьер добавил, что прирост добычи нефти в основном был достигнут за счёт ввода крупных месторождений в Восточной Сибири, таких как Ванкорское, Талаканское, Верхнечонское. Также начата добыча на месторождении имени Корчагина на Каспии. Кроме того, полным ходом идёт освоение новых газовых месторождений – Бованенковского, Заполярного. Продвигаются проекты по сжиженному природному газу (СПГ) и освоению шельфа, добавил он.