Госфинуслуг приостановила лицензию на ОСАГО «Украинской экологической страховой компании»

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) приостановила лицензию на осуществление обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО), выданную ЗАО «Украинская экологическая страховая компания». Об этом сообщается на сайте Госфинуслуг. Также Комиссия внесла в Государственный реестр финансовых учреждений кредитный союз «Метроном» (Винница). Кроме того Госфинуслуг выдала лицензию на осуществление деятельности по переводу средств небанковским финансовым учреждением ООО «Фондовые Коммуникации» (Харьков).

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