В Украине убыточными остаются 35 банков

Количество убыточных банков в Украине в 2010 году, по сравнению с 2009 годом, сократилось в 1,8 раза – до 35 банков.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины

Суммарный убыток этих банков также сократился более чем в 2 раза – до 17,227 млрд. грн.

По итогам прошлого года прибыльной была деятельность 140 банков, суммарная прибыль которых составила 4,2 млрд. грн., (более чем на 1 млрд. грн. больше, чем в 2009 году).

Как сообщал УНИАН, Украинская банковская система в 2010 году, по сравнению с 2009 годом, сократила убыток почти в 3 раза – до 13,027 млрд. грн. Доходы банков сократились на 4,3% и составили 136,8 млрд. грн., расходы - на 17,4%, до 149,9 млрд. грн.

Активы банков выросли на 0,1% – до 945,5 млрд. грн., общие активы сократились на 0,3% – до 1,09 трлн. грн.

По состоянию на 1 января 2011 года лицензию Национального банка Украины на осуществление банковских операций имели 176 банков. В состоянии ликвидации находится 18 банков.