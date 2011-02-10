Межбанк: открытие торгов - 7,9550/7,9595 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись незначительным понижением котировок – 7,9550/7,9595 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2708/11, котировки по евро-гривне составили – 10,8590/10,8670. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар остались на прежнем уровне – 1,3646/48 (среда — 1,3647/49).

В среду Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9450/7,9550.