Эксперт: четверг на торговых площадках будет днем британского фунта

На торгах в четверг, 10 февраля, фунт может подняться до отметки 1.6200. Такой прогноз озвучили УНИАН аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, евро попробует удержать за собой высоту 1.3700, доллар/франк – остаться в рамках 0.9500-0.9600.

Как отмечают аналитики, четверг будет днем британского фунта: участники рынка воздерживались от принятия решения в преддверии объявления решения ЦБ Англии по процентным ставкам, поэтому волатильность GBP в течение недели была необычно низкой, валюта никак не удалялась дальше уровня 1.6100.

Помимо решения по процентным ставкам стоит обратить внимание и на публикацию данных по производственному сектору: если прогноз оправдается и динамика будет положительной, то фунт может укрепиться. Каким образом может повлиять на фунт решение Банка Англии, прогнозировать весьма сложно, подчеркивают аналитики FOREX CLUB в Украине.