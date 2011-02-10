Создание Службы финансового омбудсмена повысит доверие к рынку финуслуг - эксперты

Создание в Украине Службы финансового омбудсмена позволит повысить доверие к рынку финансовых услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор Аналитического центра Голубой ленты ЕС/ПРООН Марчин СВЕНЧИЦКИ в рамках презентации подготовленного центром отчета «Пути введения Службы финансового омбудсмена в Украине».

Он отметил, что в большинстве стран-членов ЕС существуют схемы альтернативного решения споров, в которых принимают участие потребители финансовых услуг.

«Одна из самых успешный Служб омбудсмена работает в Великобритании. Служба рассматривает около 900 тыс. жалоб в год, из которых 92% решаются путем заключения сторонами соглашения, и только 8% направляются в суды», - сообщил М.СВЕНЧИЦКИ.

Также, по его словам, достаточно эффективным является Ирландское бюро службы финансового омбудсмена, большое количество жалоб рассматривает Commission de Surveillance du Secteur Financier в Люксембурге. Среди других схем решения споров - греческий омбудсмен по банковским и инвестиционным услугам, немецкая схема омбудсмена по частным коммерческим банкам и испанская служба жалоб к банкам Испании.

М.СВЕНЧИЦКИ отметил, что существование такого института позволит решать споры в кратчайшие сроки, а также минимизировать затраты на их рассмотрение.

В свою очередь руководящий партнер юридической фирмы «Довгань и партнеры» Виктор ДОВГАНЬ сообщил, что существующая в Украине система урегулирования споров между участниками рынка и потребителями финансовых услуг, которая, в частности, представлена третейскими судами при объединениях участников финансового рынка, «разрознена и нуждается в унификации».

Он уверен, что в создании Службы омбудсмена заинтересованы крупнейшие представители финансового сектора.

«Мы только начинаем этот процесс, но думаю, основные представители рынка будут в этом очень заинтересованы», - сказал В.ДОВГАНЬ.

При этом он сообщил, что пока не известно, сколько понадобится средств для создания данного института в Украине, но отметил, что это не такие уж и значительные суммы.

В дальнейшем работу омбудсмена планируется финансировать за счет отчислений, проводимых участниками рынка, как это существует во многих европейских странах.