«Сбербанк Росии» и «Укрсиббанк» объединили банкоматные сети

АО «Сбербанк России» (Киев) объединило банкоматные сети с АО «УкрСиббанк» (Киев). Об этом говорится в пресс-релизе «Сбербанка России», переданном агентству УНИАН.

«7 февраля 2011 года АО «Сбербанк России» расширило свою банкоматную сеть в рамках подписанного соглашения с АО «УкрСиббанк»», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее «Сбербанк России» объединил банкоматные сети с сетью «Ощадбанка» (Киев), которая насчитывает 1,2 тыс. банкоматов. Банк также является участником объединенной банкоматной сети АТМоСфера, включающей на данный момент почти 4 тыс. АТМ.

Таким образом, банкоматная сеть «Сбербанка России» совместно с сетями партнеров насчитывает свыше 6,6 тыс. АТМ.

Справка УНИАН. АО «Дочерний банк Сбербанка России» (г. Киев) зарегистрировано в июне 2001 года, является 100% дочерним банком АБ «Сберегательный банк Российской Федерации» (г. Москва).

Активы банка на 1 января 2011 года составляли 9,925 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 8,972 млрд. грн., обязательства – 8,819 млрд. грн., уставный капитал – до 2,310 млрд. грн., собственный капитал – 1,106 млрд. грн.

В 2010 году банк получил убыток 1,469 млрд. грн.

«УкрCиббанк» (Харьков) зарегистрирован 18 июня 1990 года, на сегодня входит в группу крупнейших украинских банков.

Активы банка на 1 января 2011 года ставили 46,128 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 38,699 млрд. грн., обязательства – 41,273 млрд. грн., уставный капитал – 7,512 млрд. грн., собственный капитал – 4,855 млрд. грн.

«УкрСиббанк» в 2010 году получил убыток 3,145 млрд. грн.

BNP Paribas (Франция) владеет 99,9992% акций "УкрСиббанка".