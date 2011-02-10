Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 7,9530-7,9570 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9550/7,9595, к 12:00 сузился спрэд 7,9565/7,9585. К закрытию торгов ценовые уровни снизились до 7,9530/7,9570 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг» , рублевый рынок открылся котировками 0,2708/0,2711, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2710/0,2711. К закрытию цены не изменились. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,3600 (+0,0400).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3615/1,3730.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8590/10,8670, к 12:00 цены ушли вниз – 10,8410/10,8495. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись до 10,8415/10,8530.